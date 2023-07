Bastidores

Regiane Tápias é uma figura muito querida dentro da Gazeta. Por anos, foi substituta imediata de Cátia Fonseca e de Regina Volpato no comando do Mulheres. Tanto que em 2018, quando Cátia foi para a Band, a Gazeta a convidou para dividir o comando do vespertino com Regina, mas ela havia acabado de sair de licença-maternidade e, ao retornar, teria que ficar muitas horas distante da filha recém-nascida, e em consenso com a casa tomou a decisão de se manter no Revista da Cidade.