Reprodução/Globo Patrícia Poeta retornou ao Encontro nesta segunda-feira (17) e enfrentou a fúria da audiência





Patrícia Poeta retornou nesta segunda-feira (17) ao comando do Encontro após suas merecidas férias de duas semanas. Mas o público, pelo visto, não estava sentindo falta da apresentadora e iniciou uma onda de protestos nas redes sociais no minuto em que o programa entrou no ar, indicando rejeição à titular. “Ah, não, a chata vokltou”,escreveu uma telespectadora.

Esta é a primeira edição do Encontro sob o comando de Patrícia desde que Manoel Soares foi demitido. E como era de se esperar, uma parte da audiência cutucou a apresentadora, sugerindo que ela teria sido culpada pela saída de seu “ex-parceiro” de programa.

O ponto positivo do retorno de Patrícia é que a Globo deu ouvidos ao clamor da audiência e efetivou Tati Machado e Valéria Almeida como participantes fixas do programa. Elas já tinham entradas garantidas no Encontro, mas a titular frisou que agora as duas estarão todos os dias no palco, assumindo a função que pertenceu a Manoel.

E a felicidade de Patrícia na promoção das amigas foi notória. Tanto que abriu o programa de uma maneira mais leve, espontânea e bastante empolgada, anunciando a dupla como sua novas parceiras de estúdio. E na dinâmica de condução, ficou notória a diferença no tratamento.

A titular fez questão de introduzir as duas em absolutamente todas as pautas que surgiram a partir da Nuvem de Palavras, quadro que costuma abrir o Encontro, algo que ela simplesmente não fazia com Manoel. Tiveram edições que ela levava mais de dez minutos para garantir que seu ex-parceiro manifestasse suas primeiras palavras no programa.

A revolta da audiência com o retorno de Patrícia é gigante. Rapidamente seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. E a massiva maioria se mostrou contra a titular. Veja algumas reações:

Ah não, a chata voltou, vai chata fala. #Encontro — Isadora Rodrigues (@isadoraantonia) July 17, 2023









Chatricia Egocêntrica Poeta foi toda de branco achando que o público quer ela no programa aff.

Coitada da Tati e da Valéria ter que fingir simpatia e aturar essa mulher ao lado delas. #Encontro — Lenilda Oliveira (@1lenildamathias) July 17, 2023





Agora vão querer enfiar ela goela abaixo, e pra disfarçar vão deixar as meninas...🙄 @tvglobo vcs não nos merecem!! #Encontro pic.twitter.com/Bdaklx3z9J — Carla Araujo (@Carla_SAraujo) July 17, 2023





Patricia falando de trauma ao ver alguem, esse é meu sentimento em reve-la no #Encontro — Juliano Silva (@Juliano70710441) July 17, 2023









O encontro voltou a ser com a chata da Patrícia Poeta, estava muito melhor que com a Tati Machado e Valéria Almeida. #Encontro — lucas (@luccascomenta) July 17, 2023





Hj não chego atrasado no trabalho a chata da Patrícia voltou tv desligada! #Encontro #voltatati — Fadú 🏳️‍🌈🐾 (@fadubady) July 17, 2023





patricia poeta voltou e o #Encontro já tá em clima de velório e tragedia pic.twitter.com/lEKC54uXEw — a dream of a thousand cats (@boteruh) July 17, 2023





Patrícia Poeta está tão feliz sem o Manoel Soares... #Encontro — Saulo Lima (@saulolima) July 17, 2023