Após ser empurrado do altar por uma mulher e cair de uma estrutura de cerca de dois metros de altura, Padre Marcelo Rossi não só demonstra ter se recuperado do susto que levou há quatro anos como tem chamado a atenção pelo visual "marombeiro", fruto de uma rotina intensa de exercícios que iniciou desde então.







Para quem não se lembra, o caso aconteceu no dia 14 de julho de 2019, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Na ocasião, o sacerdote participava da missa de encerramento do acampamento ‘Por Hoje Não’ (PHN) quando foi agredido - relembre o episódio:





Ela foi encaminhada para a delegacia de Lorena e prestou depoimento. De acordo com a Polícia Militar, a mulher tinha 32 anos e fazia parte de um grupo que veio do Rio de Janeiro para o evento. Os acompanhantes informaram à polícia que ela tinha histórico de transtornos mentais.

Quanto a Rossi, felizmente, não teve nenhum ferimento grave e, no mesmo dia, chegou a dizer que sentiu “algumas dorzinhas, mas não quebrou nada”. Mas agressão, no entanto, serviu como um “empurrãozinho” para uma mudança no estilo de vida do religioso, que na época chamava atenção pela magreza -- fruto de uma deperessão.

Antes o Padre enfrentava insônia e inchaço devido aos remédios. Mas agora, com uma rotina intensa de oração, treino, alimentação e sono, o religioso exibe a diferença:

“A oração é essencial para a mente, ela ajuda a trazer paz, a se encontrar diante dos problemas da vida. O treino ajuda em tudo, nos traz endorfina, serotonina e outros hormônios que nos ajudam também a manter a mente equilibrada. A alimentação equilibrada é fundamental para ajudar no metabolismo e o sono é essencial para se ter saúde.”, disse.



O momento de mudança de vida foi tão marcante que Rossi lançou um livro cerca de um ano depois do empurrão, em que testemunha e relata detalhes do processo após ter sido agredido.

Padre Bodybouilder

Atenção às dicas! Padre Marcelo afirma que é importante ter o acompanhamento de profissionais como, nutricionistas, que poderão definir a melhor dieta de acordo com cada pessoa e condição física.

Além disso, Rossi - que é formado em educação física - lembra que já foi bodybuilder e que, para quem já teve um corpo musculoso, é mais fácil retomá-lo do que conquistá-lo pela primeira vez.

“Minha alimentação é rigorosa. De três em três horas eu me alimento. Sou alto, já tive sarcopenia, então esse acompanhamento é importante para o funcionamento do meu metabolismo. Eu já cheguei a pesar 60 quilos e naquela época eu não comia direito.”, disse.

“Só de passar a me alimentar melhor, eu já recuperei minha forma física. Eu já fui bodybuilder, já fui musculoso, e o corpo se lembra, chama-se memória muscular. É mais fácil voltar à forma do que atingir essa forma para quem não teve. Mas não é impossível, é questão de costume e rotina”, completou.

