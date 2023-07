Reprodução/CNN Brasil Partes do estúdio desabam em cima de jornalistas da CNN durante jornal









Os âncoras Roberto Nonato e Nicole Fusco levaram um susto na manhã desta sexta (14) quando uma peça do ar-condicionado caiu em cima das cabeças deles. O acidente ocorreu às 5h18 quando os apresentadores falavam sobre as principais notícias do dia no CNN Rádio.





Com o desabamento Nonato se levantou assustado e ficou dor na cabeça depois. Já Nicole permaneceu sentada. A transmissão ao vivo foi interrompida na sequência. O momento também não aparece no vídeo publicado no canal do YouTube da CNN com os trechos do programa.

Confira o momento do desabamento no vídeo:





O CNN Manhã fica no ar das 5h às 10h na CNN Rádio, feita em parceria com a Rede Transamérica. Roberto Nonato é conhecido por já ter trabalhado nas rádios CBN, Excelsior, Jovem Pan, Antena 1, Eldorado e também no canal Viva. Já Nicole Fusco já passou pela Globo, Jovem Pan e revista Veja.

Polêmica

Recentemente, a CNN Brasil se envolveu em uma polêmica após o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo (SJSP) ter recebebido denúncias de profissionais que sofreram pressão editorial da direção do canal de notícias.

Os funcionários reclamaram de interferência empresarial dentro da Redação, com demissões após reportagens que teriam desagradado membros dos três poderes.

De acordo com o SJSP, funcionários declararam que a chegada do empresário João Camargo à presidência do canal coincidiu com "tentativas inaceitáveis de interferência empresarial no trabalho jornalístico dos profissionais da emissora".

*Texto de Lívia Carvalho

