Reprodução/Youtube Os entendeados da atriz a acusaram de ter dado um golpe

A atriz Suzy Camacho entrou em uma batalha judicial para não precisar pagar as dívidas de seu marido, Farid Curi, que morreu em setembro de 2022. A herdeira teria que arcar com as despesas do imóvel, mas não aceitou muito bem a situação e exigiu que seus enteados pagassem as dívidas do condomínio, que gira em torno de R$ 9,5 mil mensais, e o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).



Em seu testamento, Farid descreveu que seu desejo era que o apartamento, localizado no bairro Higienópolis, em São Paulo, ficasse com sua esposa. Assim, sendo herdeira e legatária do bem, é a responsável por tudo o que o envolve, incluindo os custos.

Entretanto, o pedido para a parte financeira ficar com seus enteados foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A juíza Elaine de Camara Leite Ferreira declarou que Suzy tem posse exclusiva do imóvel desde a morte de seu marido.

"Sendo assim, mostra-se descabido atribuir aos enteados a responsabilidade pelos pagamentos. Ademais, eventual direito real de habitação da viúva, referente ao imóvel, não obriga os enteados ao pagamento de tais valores, conforme pretendido por Suzy. Portanto, considerando que à viúva foi conferido o direito real de habitação, além de ter sido o bem herdado por ela, em testamento, compete-lhe arcar com o pagamento das despesas de IPTU e condomínio", explicou.

O condomínio, conhecido pelo alto padrão e luxo, tem três ou quatro quartos e cinco ou seis banheiros. Além disso, os imóveis do local variam de R$ 7 milhões a R$ 20 milhões, além do condomínio que é acima de R$ 9,5 mil mensais.

Briga judicial



Os problemas envolvendo seus enteados e a Justiça estão longe de acabar. De acordo com os herdeiros, Suzy teria maltratado, servido comida estragada e seria responsável pela fraude de laudos médicos. Tudo isso com o intuito de burlar a Justiça e dar o famoso "golpe do bau".

Além disso, a atriz tentou ser administradora da herança de Farid, mas teve o pedido negado pela Justiça, que nomeou uma advogada para esta função. Em março, Suzy abriu o apartamento para realização do levantamento dos bens de seu marido, que também era dono de uma mansão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko