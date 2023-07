Reprodução/GNT Marcos Oliveira revela problema de saúde que o deixou sexualmente inativo









Marcos Oliveira revelou detalhes da questão de saúde que o inviabilizado de ter uma vida sexual ativa. As declarações foram feitas em entrevista ao podcast Papagaio Falante. Na ocasião, o ator de 66 anos destacou que "não dá mais no couro" e que seu "mundo caiu" devido ao "problema" que enfrenta "embaixo", ou seja, no pênis.







"Estou com fístula, um monte de coisa. Estou ainda com [bolsa] de colostomia, de vez em quando dói. O piu-piu [pênis] não funciona mais", declarou.

O eterno Beiçola de A Grande Família contou que, embora esteja sem transar, isso não significa que perdeu o tesão, mas seu "estado físico não acontece". Nesse sentino, o veterano explicou, que parou, até mesmo, de assistir a filmes pornô por ter "acabado a fantasia". "Na vida você tem fases. Você aproveita as fases dela, depois que vai acabando, vai acabando", disse.

Desde 2021, Marcos enfrenta problemas sérios de saúde que o fizeram ter que usar bolsa de colostomia para impedir a comunicação entre suas fezes e urina, o que poderia provocar uma infecção e agravar seu quadro clínico. Além disso, o artista faz uso de fralda geriátrica.

"Estou de colostomia e a parte de baixo teve uma fístula, um caminho que o organismo criou, da uretra entre a próstata e a bexiga, fez um caminho que foi sair lá no ânus. E esse caminho sempre contaminava com bactérias de fezes, ia para a uretra e lá recontaminava", disse.

Marcos relatou que fazia uso de antibióticos de forma preventiva, mas isso tornou a bactéria resistente. Em 2021, devido ao uso dos medicamentos, o famoso passou mal e precisou ser hospitalizado. Em 2022, foi submetido a uma cirurgia.

"Eu tomava o antibiótico normal de farmácia e a [bactéria] começou a ficar resistente. Chegou uma época que eu estava [tomando um fármaco de forma contínua], um dia passei mal, cai, bati a cabeça, quase morri em casa. Fui no posto de saúde, o médico analisou e disse que precisa internar no hospital. Fui internado, estava totalmente imundo, sujo, me tiraram e deixaram sedado. Fiquei lá uns três dias, me deram antibiótico venoso, não funcionou, tiveram que trocar o antibiótico, e tive que ficar 14 dias lá. Nesse tempo, para não ter problema de comunicação de fazes com o xixi, eles fizeram a colostomia", relatou.

O ator ressaltou que não há previsão para retirar a colostomia porque na região anal "ainda está cheio de fístulas e pode provocar uma infecção se fechar a colostomia."

O ator ficou impossibilitado de trabalhar, mas tem aproveitado as redes sociais e entrevistas para pedir ajuda dos fãs para sobreviver e custear o tratamento. Inclusive, Marcos expressa seu desejo de retornar aos palcos e de atuar, por isso, também pede oportunidades de emprego.

* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho