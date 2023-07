Reprodução A letra da música da banda Calypso sofreu alterações





A música Príncipe Encantando, da cantora Joelma, teve algumas partes de sua letra alteradas após ela se tornar evangélica. O hit que marcou 2002 e foi um dos grandes sucessos da banca Calypso, agora não tem mais referência à bruxaria.





Em 2019, a cantora Joelma voltou a congregar em igreja católica e inclusive cantou em diversas ocasiões, deixando todos surpresos com sua desenvoltura no gênero gospel. A artista é evangélica desde pequena e frequenta atualmente as Igrejas Adventista do Sétimo Dia e Assembleia de Deus para cantar e estudar a Bíblia.

Nesta semana, o ex-participante de No Limite, Lucas Santana, comentou no Twitter sobre a retirada de uma referência a práticas ocultistas que Joelma cantava.

Uma das mudanças apontadas, foi na primeira estrofe, em que Joelma dizia: "Tentando desvendar os seus mistérios / Um copo sobre a mesa de Quijá, bola de cristal e cartas de baralho".

Entretanto, após se converter e retornar à igreja evangélica, a letra passou a ser: "Tentando desvendar os seus mistérios / Quem sabe um sonho possa me mostrar / ou mesmo que meu coração fique em pedaços".

Jornalismo Investigativo: a música “Príncipe Encantado” da Joelma mudou depois que ela se tornou evangélica. A Jô retirou uma referência a práticas ocultista da letra e meteu um verso genérico 🧵 pic.twitter.com/p35EN26Y11 — Lucas Santana 🦀 (@lucasbasant) July 11, 2023





Outro fato que chama a atenção é que supostamente a cantora queria dizer Ouija, no lugar de Quijá, fazendo referência a um jogo de tabuleiro que ganhou notoriedade em uma onda de espiritismo na Europa.

