Reprodução/Globo Os dois se relacionaram enquanto gravavam novela da emissora

A atriz Nívea Maria contou que se envolveu amorosamente com seu colega de trabalho, o ator José Wilker, quando trabalharam juntos na primeira versão da novela Gabriela, em 1975 na Globo. O artista morreu em 2014, aos 67 anos, em decorrência de um infarto, mas anos antes se envolveu rapidamente com Nívea.

Em sua participação no podcast Papagaio Falante, a artista comentou sobre os relacionamentos com pessoas que trabalham com ela. "Teve um [ator] que era muito charmoso, que é o nosso querido José Wilker", disse.

Entretanto, Nívea ressaltou que o envolvimento aconteceu porque estava passando por momentos difíceis em sua vida pessoal e estava carente.

"A gente assiste hoje as novelas do Zé Wilker, é impressionante o que ele fazia, era muito charmoso, engraçado, mas era muito tímido. Mas foi a única pessoa [com quem me envolvi] e só pode ter acontecido isso porque a minha vida pessoal de repente não estava bem, você está carente de alguma coisa e aí acontece, fora isso mais nenhum colega", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko