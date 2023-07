Divulgação/Thiago Antonovas Jussara Freire e Yohama Eshima atuaram no consagrado time de atores da Rede Globo

















A Globo está dando muito mole para a concorrência e vem desperdiçando a oportunidade de manter em seu elenco nomes que estão se destacando em suas produções. Com o descuido, a emissora deixa à disposição seu consagrado time de atores - que vão desde veteranos a revelações de suas novelas - e entrega de bandeja para a concorrência.

A exemplo disso, a coluna apurou que a Netflix estava em busca de um novo talento com o perfil oriental, e como existem poucas atrizes e atores que estão em evidência com essas características no mercado audiovisual. Yohama Eshima logo brilhou os olhos da produção da primeira novela da gigante do streaming, Pedaço de Mim, que irá contar com Juliana Paes e Vladimir Brichta

Inclusive, vale ressaltar, que a moça se destacou muito logo no começo de Travessia. Embora suas participações fossem muito pontuais nos primeiros capítulos, as poucas cenas que marcaram o trabalho da atriz na primeira etapa da novela foram suficientes para agradar diversos produtores de elenco.



Diante disso, quando o folhetim ainda estava no ar, Yohama foi abordada pela produção da novela da Netflix, que estava interessada em contratá-la. No entanto, com um contrato em vigência com a Globo, a oportundidade, a principio, foi inviabilizada.

Mas a Netflix retornou e não desisitu, insisitu novamente para a moça integrar o elenco de sua mais nova produção. E como Yohama percebeu que a Globo não tinha nenhuma proposta de imediato para ela, seja na TV aberta ou no Globoplay, ela deu seu "sim" à maior concorrente da emissora assim que seu contrato por Travessia chegou ao fim.

A atriz foi coadjuvante na novela de Gloria Perez atuando na pele de Yone, uma delegada da novela. Ao longo da trama, a atriz teve um crescimento exponencial em sua popularidade com cenas muito elogiadas pelo público. Alguns momentos que valem a pena recordarmos é a prisão do estuprador virtual de crianças, e também, a cena do tiroteio, contracenada com a personagem de Claudia Mauro.

No caso de Jussara Freire, que também estreará em Pedaço de Mim, a veterana teve uma passagem longa pela Record e contracenou em novelas marcantes da Globo, como a recente Quanto Mais Vida, Melhor!, trama das 7 que acabou em março do ano passado.

A Globo tem mantido cada vez menos alguns atores da terceira idade no seu elenco. Já os streamings estão muito abertos para recepcionar esses atores, principalmente, aqueles que estão demonstrando muita vontade de continuar trabalhando, como é o caso da Jussara.

Atores que a Globo deu mole e perdeu para a concorrência



Outros exemplos de atores da Globo que estão na mira dos streamings, pode-se ressaltar Giovanna Antonelli, que atuou como dupla da personagem de Yohana em Travessia e acabou de fechar com a HBO Max. A atriz Grazi Massafera também estava na trama e migrou para a plataforma.

Ressalvas à Camila Queiroz que ainda está no ar na Globo como protagonista da novela das 6, Amor Perfeito, e que também estará na HBO Max.

