Reprodução/Instagram A instrutora de surge expôs mais situações do relacionamento conturbado

Sarah Brady, ex-namorada de Jonah Hill, continua expondo situações que vivenciou quando estava namorando o atro de Superbad, Anjos da Lei e Não Olha para Cima. Desta vez, a instrutura de surfe publicou mensagens que recebeu do artista, onde ele avisa que está em um relacionamento com outra pessoa.



O casal esteve junto entre agosto de 2021 e meados do ano passado, mas há um mês Jonah anunciou o nascimento de seu filho com a estilista Olivia Millar.

Em uma das mensagens, o ator disse: "Eu quero ser transparente com você. Eu comecei um novo namoro recentemente. Me desculpe se isso é doloroso, apenas aconteceu e eu não quero esconder nada de você porque me importo com você".

Após agradecer Jonah por ter contado a ela, Sarah manda um print de uma notícia no qual o ex-namorado aparece beijando Olivia, mas o site coloca o nome da instrutura, confundindo as duas mulheres.

"Você pode pelo menos avisar sua equipe que não sou eu? Estou tentando ter uma carreira aqui. Eu agradeceria se você deixasse aquela mulher ciente de como recentemente você tem flertado comigo, trocado mensagens sexuais e vindo até em mim para receber apoio emocional em um nível de namorado", reclamou.

Entretanto, o artista se defendeu dizendo que a contatou apenas como amigo recentemente: "E não que eu deva satisfação, mas não tenho flertado com você, nem trocado mensagens sexuais ou qualquer coisa inapropriada desde que comecei a namorar com outra pessoa".

Ainda assim, Sarah prova que menos de um mês antes, Jonah estava enviando mensagens com conteúdo sexual para ela. Já o ator disse que não enfrentaria "esse tipo de violação se eu não fosse uma pessoa pública"

Por fim, ele se desculpa pelo ocorrido, mas parece que sua ex-namorada não aceitou muito bem a situação. "Sinto muito se um ex-parceiro seguir em frente é doloroso e eu simpatizo com isso. Mas não fiz nada de errado e, se eu não fosse uma pessoa pública, não enfrentaria esse tipo de violação."

"Há cinco meses, você queria colocar um anel no dedo no meu dedo e fazer um filho o mais rápido possível. Mantivemos uma comunicação bastante íntima desde então. É mais sobre você me manter como sua confidente emocional íntima até pelo menos o último mês. Eu mereço respeito. Você não pode se abrir com duas mulheres de uma vez", respondeu Sarah.

*Texto de Júlia Wasko

