Reprodução/Divulgação Simony revelou estar decepcionada com depoimentos em documentário sobre Balão Mágico

















A cantora Simony não está nada satisfeita com A Superfantástica História do Balão Mágico, documentário sobre a Turma do Balão Mágico (1982-1986), lançado nesta quarta (12). A artista, que fez parte do grupo musical, revelou, na verdade, que está decepcionada com os depoimentos presentes no longa.









A famosa, então, decidiu expressar nas redes sociais sua surpresa com as revelações feitas pela produção no filme. Simony relatou que, durante sua infância, foi blindada por familiares para que bastidores negativos do grupo não a atingissem -- na época, com apenas cinco anos.



"Prometo que darei meu parecer sobre o documentário, confesso que muitas falas me decepcionaram, que pessoas foram escrotas. Depoimentos de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez", escreveu.

"Infelizmente meus tios e meu avô não estão mais aqui para se defender. Eu peço desculpa a vocês, não sabia que de uma história tão linda fariam isso", acrescentou.

Apesar da manifestação, Simony não especificou qual momento da produção a deixou tão chateada. A Superfantástica História do Balão está disponível para streaming no Star+.

A Superfantástica História do Balão

A série documental revela conflitos internos e diferenças financeiras entre os integrantes da banda Balão Mágico.

Em certo trecho polêmcico, Tob e Mike Biggs falam sobre a contratação de parentes de Simony para a equipe técnica e a percepção de que a divisão do dinheiro não era equitativa. Inclusive, Tob chega a alegar que "não ganhavam o mesmo" que a artista.

Maricleuza Benelli, mãe da cantora, desmentiu as acusações de que teria acatado maior parte dos lucros do grupo. Mas Mike reforçou que "rolou muita grana, roubou-se muito dinheiro na mão de muita gente".

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho