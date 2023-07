Divulgação Leo Dias está enfrentando problemas com seu ex-empresário

Após sair do portal Metrópoles e abrir seu próprio site de notícias, o jornalista Leo Dias passou a enfrentar uma série de problemas com seu antigo empresário, Thomas Duarte. O mais novo episódio do imbróglio é que o jornalista teve suas contas no Facebook, YouTube, Twitter e TikTok "sequestradas". O jornalista não consegue acessar os perfis e seu ex-parceiro comercial estaria dificultando a entrega dos códigos.





Em contato com a coluna, Thomas deixou claro que não está em posse de nenhuma senha dos perfis de Leo Dias nas redes sociais. "O Instagram dele é a senha dele, está com ele normal. TikTok é dele, a senha é dele e está com ele normal. Facebook eu nunca tive acesso, é página então está ele como administrador normal", explicou.

Leo Dias está sem acessar seu perfil no Twitter há 12 dias. Todas as publicações feitas desde 1º de julho são repostagens automáticas de conteúdos que são produzidos em seu Instagram. Como as redes sociais estão interligadas, o material que vai para o feed da rede de fotos e vídeos acaba sendo espelhado na rede de microblogs. E o jornalista está sem poder atualizar a página de maneira orgânica.

Outro problema é o canal do YouTube criado para o novo portal de notícias que leva o nome do jornalista. Em apenas um mês, ele fez entrevistas que pautaram a imprensa nacional, como o encontro com Vicente Escrig (ex-marido da cantora Simaria Mendes), Latino e Gretchen.

Foram quase 5 milhões de visualizações, que geraram uma receita interessante. Mas este canal está em posse do ex-empresário, que se recusa a fornecer os acessos à plataforma de vídeos.



"Quando criou o portal, foi criado um YouTube para o portal, esse YouTube é do portal, entendeu? Não é dele, ele nunca criou um YouTube dele. Ele não tem canal no YouTube. As redes deles estão todas com ele. A única coisa é que se encerrou o canal do portal, assim como se encerrou o portal. Agora senha dele está tudo com ele. Não tem nenhum rede social em posse nossa", completou.

À coluna, Leo Dias frisou que o processo de comunicação com Thomas tem sido truncado, e que ele tem dificultado a retomada de suas redes sociais, enviando senhas erradas, excluindo conteúdos e se recusando a sair da administrador de algumas páginas.

"Ele não aceita ser removido do Facebook de jeito nenhum. O e-mail que está cadastrado é o dele, e ele não aceita sair. Meu Twitter foi passada uma senha incorreta para minha equipe. Somente ontem à noite ele nos enviou a senha certa. No YouTube, ele deletou todos os vídeos que tínhamos e alterou o nome do canal", relatou.

Na tarde desta quarta-feira (12), Leo Dias utilizou os Stories do Instagram para comentar sobre o ocorrido, com mensagens cifradas. Embora não tenha um endereço direto, a coluna sabe que o jornalista se refere a seu antigo empresário.

"A gente sabe quem é quem, na hora da saída. É assim que essa pessoa é, de fato. Agora eu entendi. Eu continuo em busca de ter de volta os meus canais de comunicação com os meus leitores e com a minha audiência", comentou. "Eu só tenho a dizer uma coisa. Eu errei em confiar nas pessoas. E que vocês ouçam os seus amigos e as pessoas que te cercam. Eu ouvia, mas eu ignorava". Por fim, o jornalista se mostrou abalado nos vídeos com o acontecimento, e escreveu: "Não é no começo que conhecemos as pessoas. É no fim".

Também tentamos conversar com Rodrigo Hofke, que atuava em parceria com Thomas Duarte e é apontado como outro responsável por não ceder as senhas do jornalista, mas até o fechamento da matéria não recebemos uma resposta.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko