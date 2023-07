Divulgação O músico contou com a participação de outros cantores

Na última quarta-feira (12), Raí Saia Rodada realizou a gravação do DVD Singular no Villa Cavalcare, em Goiânia. Com 13 músicas inéditas, o forrozeiro contou com a participação de Ana Ju, Guilherme e Benutto, João Gomes, Naiara Azevedo, Kadu Martins, Raphaela Santos a Favorita.



"Acredito demais nesse projeto. Tenho dentro do meu coração que vai ser o maior estouro do Brasil. E vamos nessa”, disse Raí…, que acrescentou: “quero falar de algumas música que eu já me apaixonei, já tô namorando, tô apaixonando, que é ‘Galopada de Saudade’, ‘Término dos Términos’, tem também ‘Coração Arriado’, ‘Coração Grande’, ‘Cinco da Manhã’. Eu sou apaixonado por todas. Sou suspeito para falar, mas quero fazer vocês se apaixonarem por cada uma delas", comentou.

Nas redes sociais, o músico, dono dos hits Tapão na Raba e Filho do Mato, compartilhou a felicidade de estão realizando mais um sonho: "Gratidão é o que me define! Bom dia mundão….", escreveu na legenda.



A produção musical é de Blenner Maycon e a direção de Modo Creativo. Além disso, promete o conceito da Roça com um palco 360° repleto de luz led.



*Texto de Júlia Wasko

