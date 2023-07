Reprodução/TV Tropical Âncora do SBT, Joélia Luz, perdeu a paciência com crítica de um telespectador









Joélia Luz não mediu palavras para replicar as críticas feitas pelo público na apresentação do telejornal da TV Tropical - afiliada ao SBT de Barão do Grajaú no Maranhão. A âncora, que também é dona da emissora, se revoltou com a insatisfação de um telespectador sobre o conteúdo do programa e disparou: "Vocês não mandam em nada aqui", disse.







Em trecho que circula nas redes sociais, a mulher é xingada por um telespectador: "Minha prima, tu é engasturenta com essas propagandas tuas", alfinetou um internauta identificado como Emerson.

Exaltada, a jornalista, então se pronunciou: "Primeiramente, vocês que me chamaram dessas coisas: eu quero dizer que a televisão é minha, eu faço o que eu quiser, vocês não mandam em nada. Aqui, a matéria que vai para o ar, eu que decido. Então, se vocês quiserem sair, tchau! Aqui só fica gente boa, quem é do bem. Gasturentos são vocês, tá bom? Então vão para o quinto dos infernos, bando de bestas!", esbravejou.

Assita ao momento exibido no dia 28 de junho:





Joélia e seu marido, o jornalista e político piauiense Wellington Raulino, são proprietários da TV Tropical, que possui afiliação com a TV Difusora de São Luís e o SBT, com sede em São Paulo. Além de deterem o controle editorial da emissora.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho