Paulo Vilhena

Mas os problemas com o artista não se limitaram apenas a Globo, e seu comportamento hostil tornou-se conhecido por todos. Em uma das ocasiões, Paulo cuspiu na cara do repórter Rafael Cortez. Os namoros do ator também lhe renderam muitas críticas. Com Sandy, as idas e vindas repentinas causavam estranheza nos fãs. Para piorar, o apresentador publicou um vídeo nu rebolando em uma praia, mas rapidamente o Instagram removeu o vídeo, e como reposta ele compartilhou outra foto, mas dessa vez com roupa e escreveu: "Essa pode pessoal?".