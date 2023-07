Reprodução/Instagram Zeca publicou uma foto dando um selinho na nova parceira de TV para compartilhar a novidade









Com a saída de Faustão, a Band está correndo para ocupar a saída do apresentador e inovar com uma nova proposta de entretenimento para sua grade de programação. A atração Melhor da Noite, comandada por Glenda Kozlowski e Zeca Carmargo estreará na primeira quinzena de agosto com jornalismo, esporte e até mesmo um reality amoroso para pessoas acima de 65 anos. Uma mistura que pode dar o que falar.





Zeca publicou uma foto dando um selinho na nova parceira de TV para compartilhar a novidade. "Onde tem selinho tem amor. Onde tem amor, a gente trabalha feliz. Feliz de anunciar que agora não é especulação, é oficial! Eu e Glenda Kozlowski juntos num programa. Viva a possibilidade de a gente reinventar tudo (aos 60!)", escreveu no Instagram.





Em seguida, o apresentador compartilhou um vídeo contando detalhes da nova parceria com a emissora. "O prazer é a honra de dividir com você essa notícia. Obrigado Glenda Kozlowski, obrigado TV Band, obrigado você com quem eu sempre troco as coisas mais incríveis que descubro pelo mundo!", disse na legenda da publicação.

















O programa

O nome Melhor da Noite foi definido em uma referência ao Melhor da Tarde, apresentado por Cátia Fonseca desde 2018 na Band para repetir o sucesso publicitário do vespertino na versão noturna.

De acordo com o F5, quatro quadros fixos irão compor o Melhor da Noite. O Assunto do Dia vai repercutir a principal notícia do momento, com a ajuda de especialistas. Na mesma linha, Glenda irá tratar da editoria de Esporte três vezes na semana. No Gastronomia, às quartas a atração trará um chef por semana para preparar uma receita.

Às sextas, será exibido o Reels na Band, que lembra o Falha Nossa, da Globo. Assim como o quadro do antigo Vídeo Show, ele vai mostrar gafes e momentos engraçados da programação da emissora —tanto os que não foram ao ar como os que viraram memes nas redes sociais. Outras atrações esporádicas vão ajudar a compor a estrutura do programa.

Um deles é o Olhar do Brasil, quadro em que um repórter irá rodar o país para mostrar histórias edificantes/emocionantes. Outro é o Meu Professor É um Show. Neste, um educador será homenageado por alunos de sua turma. Já no Palpites do Além, uma astróloga e um ex-jogador vão dar palpites sobre a rodada do futebol da semana.

Reality de namoro para idosos

O Crush 65+ vai levar ao palco solteiros da terceira idade que desejam encontrar um novo amor. "Após um encontro planejado, o casal formado revela se deseja seguir ou não juntos", antecipa o documento publicitário. Por fim, um game show com perguntas e respostas está em produção para o programa. Na Band, Zeca Camargo já comandou uma atração do gênero, o 1001 Perguntas.

Sem data de estreia certa, tudo depende a construção do cenário, que vai herdar parte do espaço onde era feita a antiga atração de Faustão. Pelo preço de tabela, a Band cobra R$ 18,1 milhões para quem quiser patrocinar o programa.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho