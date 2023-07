Reprodução/Instagram A apresentadora anunciou sua estreia no Fantástico

Sabrina Sato está crescendo cada vez mais na Globo. Promovida novamente, agora a apresentadora terá um quadro para chamar de seu dentro do Fantástico, um dos programas mais respeitáveis da história da TV brasileira. O anúncio foi feito em seu Instagram e os fãs já estão animados para verem Sabrina nas telinhas.



Em um vídeo, Sabrina mostrou os bastidores arrumando malas, como se fosse viajar. "Embarque Imediato: SABRINA SATO. Destino: FANTÁSTICO", escreveu na legenda.

Além disso, a apresentadora deu um spoiler de que vai explorar, com humor e criatividade, a Itália, o país eleito o mais acolhedor do mundo.

“Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time Fantástico! É um privilégio… Um presente da @tvglobo e do @showdavida poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há cinquenta anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantastica!”, declarou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko