Reprodução/CNN Daniela Lima estreia na Globo





"Contratada!", vibra Daniela Lima no vídeo publicado pela GloboNews no seu primeiro dia de emprego no canal. O alarde da contratação é tão grande que nessa segunda-feira (10) a emissora fez questão de registrar os passos da entrada da loira na empresa para divulgar a peça que a Globo conseguiu0 "roubar" da concorrência -- sua maior pedra no sapato.





A nova funcionária da empresa dos Marinho foi à redação de São Paulo ainda pela manhã. A jornalista - que vai comandar o Conexão GloboNews junto com Leilane Neubarth e Camila Bomfim - chegou ao prédio da Globo na capital por volta das 10h, e foi direto preparar seu novo crachá. "Cheguei, Brasil, cheguei!", exclamou Daniela, ao entrar na emissora.

E ao receber o crachá, divertiu-se: "Agora sim, cheguei! Estou na GloboNews!", e prosseguiu: "É oficial, casamento de papel passado". Confira o momento:

O interessante deste "mini vlog" é que a Rede Globo nunca fez tanto barulho para anunciar a contratação de um jornalista em seu time de profissionais. Daniela atuava como âncora do CNN 360º e pediu demissão do canal após 3 anos como contratada . A despedida foi feita prontamente e pegou o telespectador de surpresa por não ter mais a chance de vê-la no comando do noticioso e, em um primeiro momento, não saber os novos rumos da apresentadora.



Toda a insatisfação verbalizada pela apresentadora na antiga casa agora é retratada com uma recepção de bom grado ainda em seus primeiros segundos dentro da emissora. Ao chegar à redação, Daniela ganhou flores da equipe e enquanto se maquiava, já estava escrevendo seu primeiro post no blog que terá no g1.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho