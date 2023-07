Reprodução/Globonews Cecília Flesch expôs bastidores da GloboNews e registrou a marca Rivonews após demissão do canal de notícias













Há um mês, Cecília Flesch foi demitida do Grupo Globo e se despediu do telejornal Em Ponto, após suas falas polêmicas sobre os bastidores da GloboNews. Com o desligamento, a jornalista largou os remédios de tarja preta, como o ansiolítico Rivotril e até mesmo registrou no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) o nome Rivonews --em referência ao apelido que deu para a rotina exaustiva na empresa.





"[As pessoas] adoram a expressão Rivonews e dizem não entender a minha saída. Aí explico que não foi tão surpresa assim porque eu era, na cabeça da direção, um elo muito fraco e simples na jogada", disse à Folha de S. Paulo. E foi além:

"Todo mundo ali tinha um nicho, um ativo. A Natuza Nery tem o ativo da reportagem do impreso, o Marcelo Cosme da comunidade LGBTQIA+, a Aline Midlej dos negros e eu? Era comum, branca, cis e classe média. Não era nada", revelou ela, que não sente 'um pingo' de saudade do cotidiano nas "hardnews".

Agora a apresentadora se prepara para colocar no ar um projeto no YouTube, o próprio Rivonews, em que quer se livrar de uma imagem mais dura. "A vida seguiu mais leve e sem nenhum remedinhos tarja preta para dar uma acalmada ou aliviar a pressão", avaliou ela, sobre a vida na Redação", afirmou.

Os bastidores da RivoNews

Em abril, Cecília foi bem sincerona na entrevista com o É Noia Minha? e revelou que a GloboNews é chamada de RivoNews nos bastidores. "A gente chama de 'RivoNews'. Não tem como fugir da realidade. E como a gente foge da realidade? Se medicando", disse na ocasião.

Mas o que mais repercutiu nas suas falas foi a reclamação de só falar de política e economia, e confessar que faz perguntas sem prestar muita atenção. "É um saco só falar de política e economia. 'Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no jornal, eu estava jogando TwoDots dois segundos antes'", contou ela, explicando que o jogo online a ajuda na concentração e já reconhecido por médicos que atendem pessoas com problemas de atenção.

Em julho de 2022, a âncora deixou o Rio de Janeiro, sua cidade natal, para comandar ojornal. Segundo a jornalista, a rotina anterior, em que substituía apresentadores em emergências, sem ter um programa fixo, era bastante desgastante.

"Eu pedi para ter uma rotina para os meus chefes. Eles falaram: 'Agora vou te dar uma rotina. Agora você vai começar às 3h' (risos)", disse ela sobre o convite para o cargo, relacionando ao tema do podcast sobre pessoas com rotinas diferentes do normal.

Cecília ainda comparou o clima dos bastidores no Rio de Janeiro e em São Paulo: "Foram 16 anos na redação no Rio de Janeiro, onde a cada cinco palavras, três são palavrões". "Aqui as pessoas são mais sérias, mais caladas, e tudo bem", concluiu.

