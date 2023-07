Reprodução A atriz negou as trocas de mensagens com o ex-colega de novela

A ex-atriz mirim da Globo, Jesuela Cardoso, negou as trocas de mensagens com Rafael Cardoso divulgadas recentemente. A artista de 18 anos teria exposto investidas do ator e colega de equipe em A Vida da Gente, onde contracenaram como pai e filha. Entretanto, Jesuela negou que tenha relação com as mensagens vazadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Em uma nota publicada em seu Instagram nesta terça-feira (11), a atriz lamentou o ocorrido. "Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso. Eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação", disse.

"Gostaria de lamentar todo hate desnecessário que foi jogado em mim", completou.

Entretanto, na conversa divulgada foi possível descobrir que Jesuela tinha apenas 17 anos quando recebeu as mensagens do ator. Nas trocas de mensagens, Cardoso afirmou que ela estava linda e pediu para verificar se era ela mesmo. "Depois apaga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho da merda", pediu.

A repercussão não foi nada positiva, e essa se somou a mais uma das inúmeras polêmicas que o ator se envolveu recentemente. Após Cardoso compartilhar um vídeo de Nego Di com falas homofóbicas a João Guilherme, o ator foi exposto por diversas mulheres que receberam investidas, inclusive enquanto ainda estava casado.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko