A discussão entre Mara Maravilha e Carlinhos Aguiar ganhou mais um capítulo. Na última semana, o humorista e seu filho, Caique Aguiar, se revoltaram com uma notificação extrajudicial pedindo esclarecimentos por parte da cantora. Entretanto, a situação consegue piorar ainda mais, e Mara já considera pedir uma medida protetiva contra o pai e filho.



Em uma entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o advogado Gil Ortuzal contou que a compositora ficou abalada com a exposição da ação judicial. "Ela não queria que o processo viesse a público, tanto é que a interpelação judicial foi ajuizada em 25 de abril e ninguém sabia, a não ser as partes envolvidas e seus respectivos advogados", explicou.

Já Mara afirmou que a situação piorou ainda mais os problemas entre eles, e possibilitou que novos processos sejam movidos.

"Contra fatos não há argumentos. O primeiro passo foi dado com a interpelação judicial, sempre pensando na Justiça. Nossa intenção era ter subsídio para uma queixa-crime em razão das falas do senhor Carlos Aguiar com relação a meu filho e família, não somente a mim. Porém, com esta publicidade toda e as ameaças veladas, criando roteiros que até caberiam para TV, mas não no Tribunal de Justiça, o senhor Carlos só nos forneceu mais subsídios para outros processos", afirmou Mara.

Com a exposição, a apresentadora informou que ela e sua família estão com medo do que pode acontecer. "Eu reforcei a segurança pessoal da nossa família e pedi ao nosso advogado que estude uma possibilidade de medida protetiva contra Carlos e Caique. Estou com medo", completou.

Por fim, seu advogado ressaltou que Mara e seu marido, Gabriel Torres, estão respaldados pela lei contra qualquer forma de chantagem emocional com relação à adoção realizada pelo casal.

"Trazer à tona esta animosidade causou um abalo psicológico significativo ao casal, ainda mais num momento de fragilidade da Mara, que se encontrava internada. Vamos providenciar o necessário para que seja feita a devida Justiça", finalizou.

Discussão nas redes sociais



Os problemas entre Carlinhos e Mara voltaram à tona após Caique fazer um comentário sobre o problema de saúde da cantora. Na ocasião, ele afirmou que ela estava pagando por tudo o que fez.

Em uma entrevista, Caique explicou o ocorrido: "Na época em que meu pai e a Mara trabalhavam lá ainda, ela acusou meu pai de agressão dentro do refeitório do SBT. Só que tinham diversas pessoas junto, ela foi reclamar dele e essas pessoas negaram, obviamente, isso nunca existiu. Puxaram as câmeras do SBT no dia, viram que realmente não aconteceu nada".

"A alta cúpula do SBT, diretoria e presidência, na época, pediram para o meu pai ficar quieto, pra não levar o problema pro Silvio Santos ou pra Justiça para não prejudicar o trabalho. E meu pai parou pra pensar: ela estava com processo de adoção do filho dela e resolveu deixar quieto, pois uma pessoa para adotar uma criança não pode ter nada no judiciário, tem que estar 100% limpa", afirmou.

"Então, meu pai deixou pra lá. Só que, desde então, ele pegou uma tristeza profunda sobre ela por isso, só que ele nunca contou. Quando perguntavam o motivo de ele não gostar dela, ele falava que era pelo trabalho. Nunca falou o real motivo. Quando ele ia nos podcasts, ele dava nota zero pra ela, mas não justificava", explicou.

"Muito recentemente, chegou um processo lá em casa em relação a essas falas dele nos podcasts, querendo esclarecimentos. Aí, ele resolveu falar sobre algo que ele nunca tinha dito, resolveu responder e deu os reais esclarecimentos, que ele foi acusado de agressão física e ela foi desmentida", disse.

"Imagina se não tivesse câmera na emissora, como meu pai seria prejudicado? Um cara de caráter, com boa índole, que todo mundo que conhece adora ele justamente por esse jeito dele, sempre alegre e do bem. Agora ela quer retomar um assunto no qual ela está errada? Aí é complicado. Aí falei pra ele contar tudo porque as pessoas precisam saber o tanto de maldade que ela fez", questionou.

"As pessoas perguntavam o motivo de estarmos ‘atacando’ ela, só que chegou o processo lá em casa tem menos de duas semanas. A gente redigiu tudo certinho com o advogado, que isso não se faz de um dia para o outro. Assim que respondemos judicialmente, viemos à público. Não temos culpa do estado em que ela se encontra agora, só que é o mínimo que temos de fazer é nos defender", esclareceu.

Sobre como seu pai está lidando com isso, Caique disse que ele não está feliz. "Está triste. Porque se ele quisesse alguma coisa em cima disso, teria feito lá atrás, aberto processo. Mas ele preferiu deixar pra lá pra justamente não atrapalhá-la em nada, inclusive no processo da adoção. Mas como chegou o processo agora, não tinha como não falar sobre o ocorrido", esclareceu

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko