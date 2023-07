Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga foi surpreendida com comentário inesperado no Mais Você desta terça (11)













Um comentário indecente de uma feirante às 10h49, na Globo, repercutiu no Mais Você da manhã desta terça-feira (11). Ao chegar a uma barraca de pimentas em uma feira livre no Rio, Luiza Zveiter perguntou à vendedora sobre um tipo de tempero curioso. A mulher, então respondeu que pimenta preta era boa para "aquilo" e fez gestos com insinuação sexual.





A feirante, chamada dona Luzinete, surpreendeu a repórter e a apresentadora e seguiu dizendo que a pimenta do reino estava custando três reais. Luiza então perguntou se isso era mais caro ou mais barato do que estava custando no verão. "Tá o preço normal", disse curta e grossa, divertindo Ana Maria.

Logo após, Luiza mostrou que dona Luzinete também vendia saquinhos de temperos prontos com nomes curiosos: "pega marido" e "pega esposa". A repórter questionou o que eram estes itens. E recebeu: "Pra aquilo. Recomendo a pimenta preta. Para...", disse Luzinete, fazendo gestos com os braços que indicavam a prática sexual. "Que é isso, dona Luzinete?", exclamou a repórter, assustada.

No estúdio do Mais Você, Ana Maria Braga também ficou constrangida e divertiu-se com o comentário. Ela, Louro Mané e a repórter demoraram para se recuperar da crise de riso. "Ah meu Deus, dona Luzinete!", comentou o papagaio. "Eu vou comprar uma pimentinha, que eu tô precisando", acrescentou Luiza.

Ana Maria tirou sarro da repórter: "Não leva pimenta, não, você já é um perigo. Deixa para as outras, vai embora daí, menina", aconselhou. A apresentadora ainda comentou com seu assistente: "Adorei a dona Luzinete. É bom pra quê, Louro?", disse, e os dois riram novamente. A reportagem encerrou assim mesmo, e a veterana elogiou o bom-humor do brasileiro.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho