Reprodução Ana Cecília Maia e Luan Santana vivem um romance













Luan Santana já engatou um novo romance depois do fim do seu noivado com Izabela Cunha, no final de maio. Ana Cecília Maia saiu da fase "pretendente" e parece ter conquistado de vez o coração do sertanejo, já que após ficarem em um show em São João da Boa Vista no fim de semana, os dois começaram a se seguir no Instagram e o moço até curtiu fotos antigas da modelo. Confira o flagra do casal:

E É ASSIM QUE LUAN DÁ INÍCIO AO CAOS NO TWITTER NOVAMENTE 😂 pic.twitter.com/R6SaVNNG3H — MOLECA DO LUAN 💕 (@molecadolu) July 9, 2023









A loira, inclusive, ganhou fama há 5 anos como assistente de palco do The Voice Kids, sendo chamada de "Andrezete" por conta do apresentador André Marques. Na época, a carioca de 24 anos era noiva do dono de uma agência de modelos. Os dois terminaram o noivado e, em abril do ano passado, a modelo viveu um affair com Arrascaeta, do Flamengo.





Na ocasião, o casal aproveitou o carnaval fora de época do Rio, foram filmados por um folião no Desfile das Campeãs e a moça chegou a ir em jogos do Flamengo com a mãe do atleta. Mas em agosto, o jogador reatou com ex-namorada Camila Bastiani e Ana Cecília iniciou outro namoro, que terminou recentemente, antes de ser vista em clima de romance com Luan Santana.

Antes de Izabela Cunha, o cantor viveu um relacionamento de 12 anos, entre idas e vindas, com Jade Magalhães, de quem também ficou noivo.

Reservado, Luan não costuma aparecer acompanhado de mulheres publicamente com frequência. Por isso, ao verem o famoso com um novo affair, alguns fãs do cantor estrapolaram e atacaram Ana Cecília nas redes sociais.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho