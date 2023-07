Reprodução/Globo O apresentador foi duramente criticado por Casagrande

Após inúmeras desavenças entre Tiago Leifert e Walter Casagrande, o ex-jogador de futebol voltou a criticar o jornalista. Dessa vez, Casagrande se revoltou com falas ditas por Leifert sobre a jovem torcedora que morreu após ser atingida por uma garrafa. "Arranjou argumentos particulares e nojentos para justificar e favorecer torcedores do Flamengo em relação à morte da jovem palmeirense Gabriela Anelli", disparou.



De acordo com Casagrande, Leifert não se importou com os familiares e amigos da garota de 23 anos que estão em sofrimento. "O Sr. Tiago Leifert consegue, de uma forma asquerosa, colocar a vítima como uma das responsáveis pela violência entre as torcidas palmeirenses e flamenguistas", relatou.

"Esse cidadão é frio e calculista, sem sentimento algum por ter a coragem de defender torcedores que matam alguém na porta ou nas dependências do estádio", completou.

O comentarista ainda continuou criticando o apresentador mesmo após a publicação de um vídeo pedindo desculpas. "Horas depois, o Tiago gravou um vídeo pedindo desculpas pelas suas falas. Essa atitude, no entanto, não convence ninguém. Se não tinha a informação correta, por que deu uma opinião daquela? Não mudo em nada sobre o que escrevi aqui. Ele só gravou o vídeo porque está sendo super criticado no Twitter", afirmou.

Com isso, Casagrande se mostrou desapontado com a fala de Leifert. "Para o Tiago, a vida talvez não passa de um Big Brother", finalizou.

Entretanto, essa não foi a primeira vez que os dois protagonizaram discussões nas redes sociais. Em uma das ocasiões, Casagrande não poupou as palavras para falar sobre atitudes de Leifert.

"Estou falando do Tiago Leifert, que tentou me prejudicar, e existem provas sobre isso, até em vídeo na internet. Ele tentou me ridicularizar algumas vezes ao vivo, na TV Globo, para favorecer comentaristas amigos. Ele desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho do diretor", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.