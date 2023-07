Reprodução A apresentadora saiu da Jovem Pan após quatro anos

Nesta terça-feira (10), a jornalista Adriana Reid foi demitida da Jovem Pan. Até então, Adriana atuava como apresentadora do Jornal da Manhã, mas estava afastada do posto de âncora desde o dia 5 de julho. "A sensação é de alívio, a saúde estava em jogo", comentou.

A jornalista estava na emissora desde 2019, e assumiu o Jornal da Manhã em 2020. Entretanto, Adriana já se queixava de seu horário de trabalho, pois acordava de madrugada para chegar ao local para entrar no ar, mas após pedir sua transferência, foi noticiada sobre a demissão.

Nas redes sociais, ela comentou sobre sua saída da Jovem Pan. "Foram quatro anos acordando às 3h da manhã diariamente para apresentar um jornal de quatro horas ao vivo e sem intervalo na Jovem Pan. Inclusive aos feriados e fins de semana", publicou.

"Após insistir pedindo transferência de horário, optaram hoje pela minha demissão. A sensação é de alivio, a saúde estava em jogo. Obrigada aos colegas queridos e aos que me acompanhavam por lá, vou descansar um pouco e retomar as atividades com mais ânimo e coerência", completou.

À coluna, a Jovem Pan informou que não irá comentar sobre o assunto.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko