Reprodução/AgNews A assessoria da cantora comunicou novas atualizações sobre estado de saúde de Joelma

Após ser socorrida às pressas minutos antes de realizar um show no interior do Pará, a cantora Joelma teve seus próximos shows cancelados para ficar em repouso. "Joelma permanecerá em repouso seguindo recomendações médicas para boa recuperação após ser diagnosticada com gripe", informou sua equipe.



De acordo com um comunicado de sua assessoria, os próximos shows da cantora não irão acontecer. "Portanto, os shows que seriam realizados nos 11, 12 e 15 de julho nas cidades de Teresina/PI, Crato/CE e Gravatá/PE, respectivamente, estão cancelados", disseram.

“Agradeço o carinho de todos os meus fãs, do público e de todos os contratantes. Estou aqui me cuidando e já já estou de volta pra gente cantar e dançar muito!”, agradeceu Joelma".

No último fim de semana, a cantora deixou seus fãs preocupados após ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Joelma foi logo medicada e informaram que ela deveria ficar em repouso absoluto pelos próximos dias. A cantora já contraiu Covid-19 cinco vezes e até hoje sofre com as sequelas da doença, então precisa de ainda mais atenção em relação a sua saúde.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko