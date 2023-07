Reprodução A atriz comentou sobre seu sucesso na TV

A atriz Joana Fomm viveu uma das mais ilustres vilãs da televisão, como Yolanda Pratini em Dancin' Days. A novela exibida entre 1978 e 1979 foi um fenômeno, sendo um dos maiores sucessos das novelas brasileiras. "Estou bem e disposta a voltar a trabalhar", confessou.



Em entrevista ao NaTelinha, Joana relembrou a repercussão de sua personagem. "As pessoas tinham ódio de mim e fiquei fazendo as más. Sem dúvida, as vilãs são divertidas de interpretar", disse.

Em relação às críticas e antipatia dos telespectadores, a artista comentou sobre as vilãs atuais. "Acho muito difícil comparar. À época de Dancin’ Days, as novelas tinham um outro tempo, uma outra dramaturgia, um outro tratamento. Eu prefiro Dancin’ Days", falou

Já a respeito de sua presença na televisão brasileira, Joana comentou que ainda tem vontade de retornar, mesmo que esteja longe das telinhas desde 2019, quando participou da série Sob Pressão.

"Sinto falta, sim. Queria estar trabalhando porque adoro televisão. Estou bem e disposta a voltar a trabalhar", garantiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko