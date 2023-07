Reprodução/Band O apresentador comentou sobre o caso em seu programa

Nesta quarta-feira (5), o apresentador da Band, craque Neto, foi alvo de um assalto a apedrejamento dentro de um carro no bairro Morumbi, em São Paulo. O ex-jogador contou sobre durante uma transmissão do jogo do América Mineiro e Corinthians em seu canal no YouTube, e durante seu programa Os Donos da Bola mostrou imagens do ocorrido.

Nesta tarde, o apresentador do programa na Band mostrou vídeos do acontecimento, onde é possível vê-lo correndo atrás de dois homens. Neto estava no banco de passageiro do carro de Renato Nalesso, mais conhecido como Cascão, diretor da atração Os Donos da Bola.

O bandido se aproximou do carro, que estava parada em um semáforo, e quebrou o vidro, levando o celular do diretor. Como forma de proteção, Neto ainda tentou conter o bandido ao segurar seu braço, mas o mesmo conseguiu fugir com outro comparsa.

"Ele é rápido, desgraçado. Tentei segurar ele e não consegui, cortei tudo a mão. Ó meu pique. Ó meu pique", comentou.

Craque Neto ficou revoltado com o assalto que sofreu na última quarta-feira (5), em São Paulo, e reagiu ao vídeo de segurança do roubo, além de analisar a sua condição física. #OsDonosDaBola pic.twitter.com/VPHQUYPIqT — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) July 6, 2023





Na edição de ontem do Brasil Urgente, o telejornal exibiu as imagens das câmeras de segurança, e Neto comentou mais sobre o caso. De acordo com o ex-jogador, ele correu cerca de 40 metros atrás da dupla, mas percebeu que era melhor não continuar para não ser alvo de outro crime.

O apresentador revelou que sofreu ferimentos leves com os estilhaços da janela quebrada, mas está bem. Além disso, informou que os bandidos são conhecidos como "gangue da pedrada", e atacam veículos parados com pedras.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko