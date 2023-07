Divulgação O ator estará no comando de uma nova atração da MTV

Erick Krominski foi contratado pela MTV para apresentar um novo reality show, que deverá estrear ainda este ano no canal. Por enquanto, os únicos detalhes que temos é que não se trata de um formato de pegação, mas é um programa voltado para o público jovem. E as gravações já estão a todo vapor, em São Paulo.

Nos últimos anos, a MTV apostou muito em realitys de relacionamento, como De Férias com o Ex Brasil, Are You The One e o Rio Shore (exibido pelo Paramount+). Pensando em expandir seu investimento em realities, o canal não realizará o novo programa com a mesma pegada dos já feitos até então.

O ator ficou famoso após fazer parte do elenco do CQC, programa da Band que mesclava humor e jornalismo, entre fevereiro e dezembro de 2015. Dois anos depois, Erick tornou-se apresentador do Shark Tank Brasil, no Canal Sony, onde permaneceu até junho de 2021.

Também atuou como editor da revista MUITOinteressante, entre 2011 e 2020, e ativo nas redes sociais, consolidando mais de 30 mil seguidores no Instagram.

Outro feito muito importante em sua carreira foi a participação no clipe de Salgadin-Gadin-Gadin, música que viralizou em 2011 e contou com mais de 1 milhão de visualizações.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko