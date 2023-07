Lourival Ribeiro/SBT Michel Teló relata experiência traumatizante no The Noite, do SBT

Michel Teló marcará presença no programa The Noite com Danilo Gentili nesta quinta-feira (6). Durante conversa com o apresentador, o artista também aproveitou para revelar detalhes do episódio de seu acidente nos Estados Unidos. O sertanejo lembrou de um fato inusitado que aconteceu enquanto esquiava com a família em Beaver Creek, no Colorado.







"Tomei um tombo esse ano que eu achei que ia morrer. Foi assustador. O capacete voou. Fui em uma pista mais difícil, perdi o controle e comecei a descer reto", disse.

Na atração, Teló ainda discorreu sobre a sua trajetória na música. Completando 30 anos de carreira neste ano, o artista lembra seu início aos 12 anos, tocando em bailão, no Mato Grosso do Sul. "Era uma mistura de música gaúcha com música sertaneja e, ali, tem a divisa do Paraguai. Era um estilo bem regional", conta.

Ex-técnico e jurado do The Voice por 8 anos, Teló ainda comenta como foi sua experiência no programa e o fato de seu time ter ganhado 7 vezes. "Escolher as músicas certas no momento certo da competição e perceber aquela voz que está brilhando", e acrescenta: "A gente trabalha pra caramba, mas aquele dedinho da sorte é importante também".

O cantor revela que quase não foi técnico no programa. "Quase não aceitei. Por Deus. Porque eu tinha medo de fazer. Achava que ninguém ia me escolher se eu virasse a cadeira". E sobre a rivalidade dos técnicos nos bastidores enfatizou: "No fundo todo mundo quer ganhar".

Michel ainda falou sobre sua família e ressalta mudanças em sua rotina após os filhos. "Quando as crianças nasceram tive a escolha de tirar um pouco o pé daquela loucura de shows. Na época eram 240 shows por ano, viajando o mundo inteiro. Amo ir para a estrada fazer shows, mas amo estar com eles".

A respeito de Melinda e Teodoro seguirem seus passos na música, Teló recorda a vez em que o filho o acompanhou no palco: "A gente achou o tom na hora e ele cantou. Eu fiquei abismado, porque a gente nunca ensaiou. Ele não gosta de ensaio, gosta do ‘real game’. Chegou lá e cantou a música inteira. Melinda também canta muito bem, é um pouco mais tímida", diz.

*Texto de Lívia Carvalho

