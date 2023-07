Fome e despejo: Atores enfrentam necessidades após demissão da Globo

Guta Stresser

A atriz Guta Stresser, que ganhou notoriedade após interpretar Bebel em A Grande Família, passou por maus bocados nos últimos tempos. Após encerrar seu contrato fixo com a Globo em 2015, oito anos depois a escritora perdeu a casa em que morava. O imóvel, localizado em Itanhangá, no Rio de Janeiro, foi a leilão, pois a atriz não conseguiu quitar as parcelas do financiamento. A escritora ainda está tentando invalidar o leilão para conseguir ter sua casa de volta. "O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego", declarou.