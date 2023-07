Divulgação Cantor Mumuzinho empreende com aplicativo de bebidas









Após conquistar o telespectador com o personagem Joca, na novela Todas As Flores em 2022 e se destacado no reality de competição musical The Voice Kids, ambos da Rede Globo , o cantor Mumuzinho vem dividindo cada vez mais a sua agenda de shows com os trabalhos televisivos e a sua personalidade empreendedora.

Isso porque o cantor está trabalhando agora no ramo das bebidas: o Mumu Delivery. O projeto é um aplicativo de bebidas onde os usuários terão acesso a uma variedade de opções de consumo para quem aprecia uma boa gelada. O app começará a ser disponível para download a partir desta sexta (7).











O Mumu Delivery trabalhará a domícilio por meio de uma Inteligência Artificial. O projeto é o primeiro aplicativo de delivery operado por IA, com uma tecnologia que promete otimizar o trabalho dos distribuidores, facilitar o acesso dos consumidores e potencializar a entrega dos pedidos.

Caso não haja nenhum depósito aberto, a IA automaticamente amplia o raio de atendimento para o distribuidor mais próximo que tenha o item desejado. O aplicativo promete funcionar por 24 horas, atuando, inicialmente, no estado do Rio de Janeiro, para depois alcançar escala nacional.

Isso porque o artista, um dos principais nomes de uma geração mais recente do samba, já havia se consolidado no ramo do empreendedorismo no ano passado, com a inauguração do Bar do Mumuzinho, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro.

O bar investe em atrações musicais de diferentes gêneros, com atenção especial para novos talentos. Algo não muito diferente do que o cantor faz no The Voice Kids. Três anos após ter entrado em caráter emergencial, substituindo Claudia Leitte na fase final da edição de 2020, o cantor está na atração como um dos jurados técnicos junto a IZA e Carlinhos Brown.

*Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho