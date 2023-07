Jorge Gontijo/EM/D.A.Press José Celso Martinez Corrêa em BH, em 2010













Durante o velório de Zé Celso, que aconteceu na noite dessa quinta (6), no Teatro Oficina, em São Paulo, Eduardo Suplicy relatou que há um impasse jurídico travando a cremação do artista. Ícone das artes cênicas brasileiras, o dramaturgo estava internado no Hospital das Clínicas desde terça (4) após ter 53% do corpo queimado por um incêndio em seu apartamento.





Ao UOL, o deputado estadual de São Paulo disse que esteve no IML, na tarde de ontem, junto com Helena, sobrinha de Zé, para conseguir a aprovação da cremação — desejo do dramaturgo. Mas ele não obteve a liberação.

O impasse ocorreu em virtude da juíza do caso ter encerrado o experiente antes de conceder a liberação para a cremação do artista. Assim, Eduardo Suplicy e a sobrinha do artista irão retomar os contatos na manhã desta sexta (7), para seguir a liberação da documentação.

O corpo de Zé chegou ao Teatro Oficina por volta das 23h dessa quinta (6). Um cordão de pessoas se formou em frente ao local para a liberação, e a chegada do caixão foi marcada por gritos de "Viva Zé" e músicas. O marido do diretor estava na frente do carro, liderando o cortejo. O corpo ficou aberto ao público até às 9h. Depois, a família engatou uma cerimônia reservada, programada para ocorrer até às 11h.

José Celso Martinez Corrêa nasceu em Araraquara, interior de São Paulo, em 1937. Desde a década de 1960, ele se destacou por sua presença de palco e por sua inovação cênica.

A Contracultura dos anos 1970 foi uma grande força motriz para que Zé Celso mostrasse peças disruptivas, movimento coletivo no palco, e liberdade para que o corpo de cada pessoa, artista ou não, pudesse ser a mais pura expressão do que é arte.

O Teatro Oficina, foi fundado em 1958 por Zé Celso e colegas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. A proposta sempre foi contra o estilo de encenação trazido por peças europeias da época. Além disso, o principal objetivo do Oficina é fazer com que o público tenha participação ativa em suas apresentações.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho