Ao que parece, a vida amorosa da socialite pode render um bom episódio de Keeping Up with the Kardashians. Isso porque segundo fontes presentes na festa de Michael Rubin, CEO da Fanatics, Kim Kardashian e o ex-atleta Tom Brady "estavam super sedutores um com o outro" no evento, e que teriam sido "vistos durante o dia na praia juntos e novamente dançando à noite".



A fonte, que fez o relato ao The Daily Mail, seguiu dizendo que o ex-astro da NFL e ex-marido de Gisele Bündchen "é exatamente o tipo [de Kardashian]". Os dois não foram fotografados juntos na ocasião, mas foram vistos festejando com outras celebridades.





A ultraexclusiva festa que aconteceu nessa terça (4) reuniu nomes que vão de Kylian Mbappé a Leonardo DiCaprio na propriedade de US$ 50 milhões de Michael Rubin, em Hamptons.

Conhecida como a "festa branca", Rubin pediu às celebridades que usem conjuntos chiques e totalmente brancos para o evento. O empresário até publicou um vídeo de alta produção sobre a festa em seu Twitter. Confira:

A literal movie - white party 2023 recap pic.twitter.com/1D3vlpCNBq — Michael Rubin (@michaelrubin) July 4, 2023









Brady confirmou seu divórcio de Gisele Bündchen em outubro de 2022 e Kardashian finalizou a união com Kanye West em novembro do mesmo ano. Kim, inclusive, estaria comprando uma casa de férias no mesmo bairro em que o moço tem um imóvel nas Bahamas, informou o Page Six.



*Texto de Lívia Carvalho

