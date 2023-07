Divulgação Gabriel teve que recusar convite para entrar para A Fazenda













Gabriel, da dupla sertaneja com Hugo Pena, era um dos nomes no radar dos produtores de A Fazenda 15, da Record, para compor o elenco da sua próxima temporada -- que estreia em setembro. Sendo assim, diante do grande interesse dos responsáveis no rapaz, o convite foi lançado, mas a resposta não foi nada animadora. O artista teve que recusar a proposta.





Gabriel precisou recusar sua ida ao reality show neste ano, mas fez questão de deixar as portas abertas para compor o elenco da temporada do ano que vem. Isso mesmo, ainda há possibilidade de vermos o sertanejo como um "peão" na TV. E a coluna te conta o porquê com exclusividade.

Acontece que Gabriel, ao contrário da funkeira Mulher Melão que negou prontamente o convite , queria muito participar do programa. Quando foi convidado pelos produtores, o cantor explicou que a dupla teria uma agenda de 7 shows para cumprir durante o período do confinamento e justificou que deve respeitar os contrantes, até porque as multas de cancelamento seriam muito grandes.

Sendo assim, o artista recusou a proposta de cachê feita pelos produtores no valor de R$ 80 mil reais. Mas tentou deixar aberta a possibilidade de vir a participar da próxima edição de A Fazenda.

Hugo Pena & Gabriel, dupla consagrada como pioneiros do sertanejo universitário e de grandes hits como Vou Te Amar, Robin Hood da Paixão, Mala Pronta (trilha sonora da novela A Favorita, da Globo, em 2008), entre outros, está preparando um novo projeto.

Os artistas encerraram a dupla em 2011, e depois seguiram carreira solo. Mas no segundo semestre de 2023, os dois voltarão a estar juntos no palco para uma turnê de comemoração ao legado do trabalho que construíram juntos. É um retorno temporário, apenas um projeto especial que tem data para começar e para acabar.

Como o mercado sertanejo se animou com este "comeback", os shows foram vendidos a peso de ouro, e os fãs estão ansiosos por estas apresentações, marcadas para ocorrer exatamente durante o período de A Fazenda 15.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho