Reprodução A filha dos artistas comentou sobre o trauma que sofreu

Em janeiro deste ano, Lily Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, foi vítima de um estupro aos 21 anos. Em uma entrevista a revista Quem, a cantora contou mais detalhes sobre o ocorrido e como lida com as consequências psicológicas da violência.

Na ocasião, Lily estava em uma festa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando colocaram algo em sua bebida que a deixou inconsciente antes do abuso sexual.

Após o ocorrido, a jovem contou com apoio psicológico e se apoio em sua carreira de cantora, que havia começado em 2019. "A música sempre foi uma terapia pra mim. Igual ao esporte, que amava muito porque quando chegava estressada, botava pra fora. Na música não é diferente. Quando escrevo minhas letras, colocando as minhas emoções, as minhas frases são bem pensadas, acho que isso tudo ajuda muito no meu desabafo", relatou.

O abuso sexual é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Além disso, a autoridade já recolheu depoimentos de outras pessoas que estavam na mesma festa que Lily. "Quando aconteceu, fiquei meses, acho que quatro meses sem sair de casa. Não queria mais fazer nada", explicou.

"Ter um profissional junto também é muito importante, que converse com você, que entenda o seu momento. Então a música também foi um suporte, que era uma outra terapia pra mim, muito importante na minha vida. Ela me ajudou muito", completou.

Lily ainda reforça que se dedicou em sua carreira para ocupar a cabeça, e precisou compreender o que havia acontecido de fato. "Porém, também estava lendo, estava desabafando, estava escrevendo músicas e as letras. Escrever as músicas me ajudou demais, as melodias, os beats, trocar com a minha equipe, meus produtores super me ajudaram me mandando beats e coisas pra eu poder trabalhar. Acho que temos que ser forte e achar uma válvula de escape, qualquer que ela seja. E é a música pra mim, escrever, é a minha válvula de escape hoje em dia", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko