Miss Universo Brasil: conheça as 27 modelos que disputam o concurso

Desde segunda-feira (3), as 27 misses já estão confinadas em um hotel em São Paulo para participarem das etapas iniciais do Miss Universo Brasil 2023. No próximo sábado (8), a partir das 21h, conheceremos a vencedora da etapa nacional que participará do Miss Universo 2023 em El Salvador no final do ano. Além disso, o novo concurso possibilitou pela primeira vez a participação de mães, casadas e divorciadas. A seguir, conheça as mulheres que representam o Brasil: