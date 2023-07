Reprodução A atriz se espedou em hotel na Bahia durante suas férias

Justos desde 2022, a atriz Grazi Massafera e o modelo Marlon Teixeira curtiram uma nova lua de mel na Península de Maraú, na Bahia. Após um tempo visitando a Chapada Diamantina, o casal se hospedou em um hotel ecológico com diárias a R$ 1,8 mil.

O local, localizado na Praia de Taipu de Fora, sendo essa considerada uma das mais bonitas do Brasil devido os famosos corais, é dividido em vilas e conta com piscina privativa.

Mesmo discretamente e mantendo o relacionamento longe dos cliques desde o início, o casal tem publicado registros da viagem. A atriz chegou à Bahia na última quinta-feira (6), depois de comemorar seus 41 anos ao lado da família no Rio de Janeiro.

Já o modelo a recebeu com um jantar com direito a luz de velas e bilhete apaixonado. Desde o ano passado, o romance do casal que se desenrolou após se aproximarem em Fernando de Noronha, tentam conciliar a rotina, compromissos profissionais e o relacionamento.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko