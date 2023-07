Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 10 a 15 de julho

Segunda-feira, 10 de julho

Felipe planeja cumprir seu acordo com Gilda durante o passeio romântico com Lucília. Cândida comemora a decisão de Gaspar de suceder Anselmo na prefeitura. Todos se preparam para a inauguração do cinema da cidade. Ivan se oferece para fotografar o evento com Turíbio. Camilo, Violeta, Lili e Bem-Te-Vi chegam para a inauguração. Lili despreza Ivan. Ione sonha acordada com Bem-Te-Vi. Orlando se sensibiliza ao conversar com Lucília. Érico e Marê comemoram o sucesso de seus eventos.