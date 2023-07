Reprodução A apresentadora se despediu dos telespectadores do canal a cabo da Band









Nesta quarta-feira (5), a apresentadora Millena Machado se despediu do Jornal do Empreendedor, um canal à cabo do catálogo da Band. Em busca de novas oportunidades, a jornalista sonha em voltar à TV aberta. "Sinto que é hora de buscar novos desafios", contou com exclusividade a coluna.





Durante oito anos, Millena esteve a frente do Auto Esporte, aos domingos, na Globo, e posteriormente tornou-se âncora do RedeTV! News. Pouco tempo depois, foi contratada pela Band, emissora em que trabalhou no início de sua carreira, para auxiliar no desenvolvimento do projeto Jornal do Empreendedor.

Em 2022, após ser contratada pela Band para implementar o canal, Millena Machado se mudou de São Paulo para Brasília para atuar no programa.



Entretanto, a apresentadora se despediu dos telespectadores discretamente nesta manhã. Somente quem a acompanha diariamente percebeu sua mudança de fala recorrente, onde disse "até a próxima", ao invés de "eu te espero, até amanhã".

"Acho que cumpri minha missão. Fiquei 1 ano, 1 mês e 11 dias no canal Empreender. Foi um baita desafio na minha carreira, que eu abracei com unhas e dentes, mas sinto que é hora de buscar novos desafios", contou.

A decisão foi da apresentadora, que optou por não renovar seu contrato com a Band. Agora, Millena tem vontade de retornar à TV aberta, após 1 ano e meio se dedicando ao canal fechado.

Curiosamente, Millena Machado foi assunto da primeira notícia publicada em nossa coluna, em outubro de 2021. Na época, a apresentadora perdeu completamente a voz quando ainda estava no comando do RedeTV! News, e precisou realizar exercícios de fonoaudiologia para retornar ao telejornal.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko