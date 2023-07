Reprodução Denilson voltou a cobrar Belo pela dívida bilionária









Em briga judicial com o ex-jogador Denilson há mais de 20 anos , o cantor Belo recebe cachê adiantado de seus shows para evitar penhoras por causa da dívida com o pentacampeão. A informação diz respeito à declaração da empresa que comercializa ingressos,Ticket 360, à Justiça.





A Ticket 360 foi intimada a depositar em juízo valores referentes a uma apresentação do cantor no show Todas as Tribos, que seria realizado em 20 março no Espaço das Américas, zona oeste de São Paulo, mas foi adiado para 31 de julho por causa da pandemia. O músico, segundo comprovantes enviados pela empresa, recebeu seu cachê no dia 28 de junho, mais de um mês antes de sua apresentação na capital paulista.

Em julho de 2021, a Justiça decidiu que as empresas responsáveis pela venda de ingressos deveriam depositar os valores referentes ao show de Belo. A Ticket 360 diz ter vendido 1832 ingressos para aquele evento, com arrecadação de R$ 279.337,80. As informações são de Diego Garcia, do UOL.

Mas a empresa já havia depositado todos os valores recebidos em favor da produtora do evento antes mesmo de ter conhecimento da ordem judicial. Assim, a Ticket 360 ainda alegou que não tinha vínculo contratual com Belo, somente com a produtora do evento, e que, segundo o contrato da produtora.

"Infelizmente, ao que tudo indica, o executado (Belo), ciente de que sofre a presente execução (processo movido por Denilson), não admite receber após a realização do show e exige o pagamento de forma antecipada, de forma a burlar qualquer tipo de penhora!", afirmou a Ticket 360.

Nos últimos anos, repasses dos shows do cantor vêm sendo comuns. Além disso, como a dívida não foi paga integralmente, existe uma divergência quanto ao seu valor total. Denílson acredita que, em 2019, a dívida já estava em R$ 7 milhões. Belo, por sua vez, admitiu o débito em R$ 4,9 milhões, em 2021. Os valores contabilizam correção monetária e juros.

