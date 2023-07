Reprodução/Instagram Show de Flayslane é cancelado na casa de shows Audio, em São Paulo

































Flayslane Raiane, a Flay, vencedora da terceira temporada do The Masked Singer Brasil, teve o show de estreia da turnê de lançamento do álbum "Imperfeita" cancelado por falta de vendas de ingressos. A apresentação estava agendada para acontecer nesse domingo (2), na Áudio, em São Paulo. A cantora vinha fazendo uma divulgação pesada do show nas redes sociais, mas pelo visto as ações acabaram sendo em vão...







Isso porque desde o final do reality musical da Globo, em março, Flay havia decidido engatar de vez a sua carreira musical com iniciativas que contavam, por exemplo, com o show de estreia da turnê do álbum. O evento iria acontecer na primeira edição da festa Antes de Meia-Noite, realizada pelo portal POPline, mas diante da baixa venda de ingressos e até uma treta com o veículo, o show simplesmente não aconteceu. Inclusive, Flayslane está no Japão há aproximadamente uma semana.











Nas redes sociais da ex-BBB, onde havia grande parte da divulgação -- como o link da compra de ingressos na bio do Instagram de Flay -- nunca mais se tocou no assunto da turnê. A situação se torna ainda mais grave porque diante da baixa venda de ingressos, a equipe de organização buscava um jeito de ocupar o espaço com amigos da famosa, entre outros convidados.

Para esclarecer a situação, a coluna procurou a assessoria de Flayslane por telefone e alegaram que providenciarão um posicionamento sobre o cancelamento do show. Até a publicação desse texto, não recebemos o comunicado. Com o retorno, atualizaremos o texto.

Também procuramos a assessoria de imprensa da Audio para saber o motivo do cancelamento e como eles procederão com a devolutiva dos ingressos comprados. Mas ninguém nos atendeu durante o processo de apuração.

*Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho