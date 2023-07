Reprodução Neymar e Bruna Biancardi viram assunto no Teste de Fidelidade dessa quarta (5)

A polêmica atração dos anos 2000, Teste de Fidelidade, marcou seu retorno às telas da RedeTV! nessa quarta (5) para testar o comprometimento de pessoas que vivem em relações monogâmicas. Situação bem oportuna para trazer à tona um caso modelo de infidelidade que chegou ao fim com um gesto considerado "exemplar": o perdão da influencer Bruna Biancardi pelas incontáveis traições do jogador Neymar.







Isso mesmo, caro leitor. No primeiro episódio da nova fase da atração, o marido testado traiu a esposa com a "sedutora" do programa. A cônjuge, então, ficou bem nervosa com a situação e Mariana, uma das moças que estava na plateia, decidiu aconselhar a participante sobre como proceder diante da infidelidade do parceiro.

"Você devia perdoar ele, porque se a 'Bianca' [se referindo à Bruna Biancardi] perdoou ele, você também devia perdoar ele", soltou. A mulher traída, então, replicou: "Então quer dizer que você é corna assumida!", exclamou. Mas ainda sim, Mariana seguiu em defesa com seu argumento:

"Ele te dá comida, ele te dá sustento...", disse. "Eu me dou sustento. Eu me dou comida. Agora, se fosse o seu maridom você ia perdoar?", refutou a participante.

O assunto se encerrou com o corte feito pelo apresentador João Kléber, que desviou a conversa já que o teste não era de Neymar. Confira o momento em questão no trecho abaixo:

Teste de Fidelidade voltou com tudo! pic.twitter.com/9goW59VHEP — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) July 6, 2023









Nessa quarta-feira (5), o Teste de Fidelidade – A Investigação estreou às 20h30 com um novo formato. Além de testar a famosa lealdade dos casais, o programa irá monitorar até mesmo o comportamento dos investigados nas redes sociais.



Agora, a atração conseguirá descobrir ainda mais informações sobre os participantes, tendo até mesmo acesso às conversas do WhatsApp e outros aplicativos.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho