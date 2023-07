Divulgação Ronnie Von é afastado da RedeTV! por problemas de saúde





O apresentador Ronnie Von, responsável por comandar o programa Manhã do Ronnie, da RedeTV!, está fora do ar desde a última quinta-feira (29) e tem ficado em sua casa após ser acometido por uma forte gripe. Desde então, quem vem substituindo o veterano nas manhãs da emissora é o filho dele, Leo Von, e a jornalista Paola Pretto.







Ronnie está com sintomas fortes da gripe. O artista está sob cuidados em casa para se recuperar e voltar o quanto antes para o ar. A previsão de retorno dele é na próxima segunda-feira (10).

Mesmo ausente por estes dias, o matinal tem reexibido entrevistas marcantes feitas por Ronnie desde sua estreia na RedeTV!. Nesta quinta-feira (6), por exemplo, foi ao ar um trecho da conversa que ele teve com Gabriela Duarte. Mas novas entrevistas no estúdio têm sido realizadas pelos substitutos.

Diante disso, a atração segue com Leo e Paola desde a semana passada, na quinta-feira (29). A repórter está no time da Manhã do Ronnie desde a estreia do programa, em outubro de 2022, e era encarregada de realizar matérias externas.

Divulgação Paola Pretto e Leo Von substituem Ronnie Von na RedeTV!

Mas com a entrada da nova diretora, Lígia Cilli, Pretto passou a atuar como assistente de palco e também é a responsável por informar notícias diárias e acompanhar as dúvidas do público enviadas via WhatsApp do matinal.



A profissional, que também é Mestre de Cerimônias, atua há quatro anos como repórter e apresentadora. Tendo colaborado no Multishow, SBT, no programa publicitário Reclame, na atração de vendas O Varejo, entre outros.

Já Leo Von passou a comandar o programa nessa terça-feira (4). O filho de Ronnie é cantor do gênero country music e compõe o time de jurados da competição musical na Record, Canta Comigo.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho