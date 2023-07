Reprodução/RedeTV O apresentador contou mais informações sobre caso

O novo formado do Teste de Fidelidade, apresentado por João Kléber na RedeTV!, já está rendendo a maior confusão. Na gravação que seria utilizada no segundo episódio, uma das mulheres submetidas ao teste traiu seu marido com outra mulher, e agora o ex-casal entrou com uma liminar contra a atração para que as imagens não sejam exibidas.







Na ocasião, o marido aceitou a ideia de testar sua esposa com outra mulher. "Ele falou pode ser, é a minha curiosidade também", contou o apresentador durante sua participação no programa A Tarde É Sua.

Tudo isso começou quando o ex-marido colocou no formulário de informações para participar do programa que sua companheira poderia se interessar por mulheres. A produção usou uma "sedutora", atriz usada como isca para os infi[eis, para ver o que resultaria, e a suspeita o traiu.

Com isso, a família da mulher não gostou da situação e entrou com uma liminar contra a RedeTV! para não exibir o episódio.

Nesta terça-feira (4), estreia o Teste de Fidelidade – A Investigação às 20h30, na RedeTV!. Com o novo formato, o programa vai além de testar a famosa lealdade dos casais, monitorando até mesmo o comportamento dos investigados nas redes sociais.

Agora, o programa conseguirá descobrir ainda mais informações sobre os participantes, conseguindo até mesmo conversas do WhatsApp e outros aplicativos. "Acabou aquele tabu que é um programa de sexo. Não que não tenha sensualidade, mas hoje é um programa mais comportamental", revelou João Kléber.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko