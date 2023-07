Reprodução/Globo As substitutas de Patrícia Poeta no programa conquistaram os telespectadores

Após a demissão de Manoel Soares e as férias de Patrícia Poeta no Encontro, o programa comandado pelas substitutas Tati Machado e Valéria Almeida cresceu na audiência. Com a mudança de apresentadoras somente enquanto a titular está fora das gravações, os telespectadores se identificaram com o clima do matinal e os números apenas subiram.



Na última terça-feira (4), o Encontro registrou 7,8 pontos na Grande São Paulo, sendo esse o melhor da média das últimas quatro terças-feiras. Essa semana, o dia foi marcado por 1,4 ponto acima do índice registrado na semana passada, quando Patrícia ainda não estava de férias.

O Encontro contou com a presença e entrevista com o ator Johnny Massaro. O ator falou sobre a morte de Daniel na novela Terra e Paixão, exibida as nove na Globo.

Na segunda-feira (3), as apresentadoras temporárias foram aclamadas e elogiadas pelo público nas redes sociais, que logo pediram suas efetivações como titulares da atração. Neste dia, o programa teve 7,6 pontos, sendo quatro décimos acima das quatro segundas-feiras anteriores.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko