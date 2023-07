Reprodução/Instagram Juju Ferrari é desconvidada de festa de Cremosinho













Deolane Bezerra e suas irmãs conseguiram, pela terceira vez, barrar a presença de Juju Ferrari em mais uma festa. A modelo havia sido convidada para o aniversário do cantor Cremosinho, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho, em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas nessa terça (4) a moça recebeu a notícia de que não comemoria a data, já que logo foi desconvidada por suposto pedido de Dayanne, irmã da ex-Fazenda 14.











As irmãs possuem grande desafeto pela moça e tiveram sucesso em inviabilizar a entrada da loira em outros dois eventos. Dessa vez, diante do ocorrido, Juju decidiu expôr capturas de tela sobre o desenrolar da situação aos seus seguidores. A moça divulgou as conversas com Cremosinho e a assessoria do cantor em suas redes sociais e mostrou que havia sido convidada pelo próprio aniversariante nas mensagens trocadas via direct do Instagram.

Assim que recebeu o convite, a moça, inclusive, chegou a respondê-lo ironizando os eventos aos quais foi desconvidada: “Só me avisa se eu vou ser desconvidada no primeiro ou no último dia, que é pra eu saber se me programo ou não pra ir. Preciso ver passagem, os custos, quanto vou gastar”, divertiu-se Juju. “Não, você não ser desconvidada da minha festa não”, garantiu o amigo.

Mas para "surpresa" da modelo, Juju Ferrari foi novamente desconvidada. A assessoria do influenciador mandou uma mensagem por Instagram se desculpando por ele. “Após muita análise e, com pesar, terei que desfazer o convite, anteriormente, estendido a você. Quero deixar claro que essa decisão não tem relação alguma com sua pessoa ou com qualquer aspecto pessoal”, dizia parte da nota.

E completaram: “Peço desculpas por qualquer inconveniente causado por essa situação e espero que você possa compreender nossa posição. Agradeço desde já pela compreensão e espero que possamos manter nosso relacionamento com respeito e consideração.”, escreveram.

Juju ainda desabafou: “Antes que venha me falar que eu quero biscoito, que não fui convidada, está aí a prova. Ele me mandou convite, eu brinquei falando sobre ser desconvidada, e ele me garantiu que isso não iria acontecer. Que a festa dele não é bagunça… Mas pelo visto, ele mentiu. Eu nunca imaginei isso dele, uma pessoa que a gente sempre conversou e brincou”, lamentou. Confira:

Mais sobre o caso Juju Ferrari sendo barrada da festa do Cremosinho. pic.twitter.com/dY364U6KTj — Paola Debochada (@PaolaDeboche) July 5, 2023









Agora vamos torcer para que o Carelli não barre ela da fazenda. 😂 pic.twitter.com/1eTNV3LosZ — Paola Debochada (@PaolaDeboche) July 5, 2023









Após expor a situação, Ferrari descobriu que a influenciadora Dayanne Bezerra havia confirmado presença na festa de Cremosinho. Diante disso, a moça acredita que este seja o motivo para terem retirado seu convite. Inclusive, os seguidores notaram que, de fato, Dayanne Bezerra e sua família estavam curtindo a festa do cantor.



No momento, é possível Juju Ferrari começar a listar seus desconvites. Isso porque a modelo afirma ter sido desconvidada de outros dois eventos. O mais recente é o do São João da Vila por Carlinhos Maia, após um pedido de Deolane Bezerra.

Segundo as alegações, quando a advogada, que é garota-propaganda de alguns patrocinadores do evento, descobriu que sua "rival" tinha sido convidada, ameaçou não fazer publicidade para as empresas.

Carlinhos chegou a se pronunciar afirmando que Juju não poderia ser desconvidada para algo que nunca foi convidada. “Como que eu ia convidar alguém que vive esculhambando uma amiga minha? Isso não é sobre fama, isso é sobre amizade, lealdade, você entende? Então você não foi desconvidada por mim, porque eu não te convidei”, disparou. Mas no dia 11 de junho, Matheus Ebbo, administrador das redes sociais da moça, expôs o convite enviado à loira.

Em abril desse ano, Bia Miranda desconvidou de última hora Juju Ferrari da festa de aniversário dela. A dançarina de TikTok entrou em contato com a influenciadora para dizer que pagaria pela roupa e maquiagem que a modelo já havia comprado.

"Eu não sabia que você tinha uma treta com a Deolane. Deolane é minha mãe, dentro da Fazenda e aqui fora. Então, entre você e ela, quem você acha que eu escolheria? Foi em cima da hora, eu pago sua roupa e a sua maquiagem, vai curtir, sai para uma balada", disse Bia em um áudio enviado à modelo.

*Texto de Lívia Carvalho

