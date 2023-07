Divulgação A humorista comentou sobre ajuda que recebeu durante sua jornada

Nany People, atriz que se descobriu transexual aos 22 anos, é um exemplo para a comunidade LGBTQIAP+, principalmente para aqueles que buscam ingressar na carreira artística. "Eu sou uma sobrevivente e tive a felicidade de escolher a arte como meu caminho de vida", comentou.

Durante uma entrevista com o elenco do filme Um Dia Cinco Estrelas, a atriz comentou sobre a felicidade de estar cercada de pessoas boas em sua profissão e caminho da vida. "Eu sempre tenha a felicidade de cair no meu caminho pessoas despidas de qualquer tipo de preconceito ou vaidade pela minha condição", disse ela com exclusividade à coluna.

Sobre ser uma representação para a comunidade, Nany ressalta que isso não deve ser uma condição para ser escalada em papéis. "Embora eu seja graduada e classificada como uma atriz LGBTQIAP+, eu nunca me deixei levar por essa classificação", disse.

"Eu sempre fui muito de peito aberto pro teatro, que é um território que permite tudo, que ator não tem sexo. Como a gente vai ser lida depende de como cada um lê", completou.

Além disso, a humorista falou sobre o impacto da arte em sua vida. "Eu sou uma sobrevivente e tive a felicidade de escolher a arte como meu caminho de vida. E a arte me acolheu de um jeito que me proporcionou universos, escalas e lugares que eu até então não sonharia", falou.

A atriz interpreta Dona Nilda no filme Um Dia Cinco Estrelas, mãe do protagonista do filme, Estevam Nabote. A produção ainda conta com Aline Campos e Danielle Winits, e tem estreia oficial marcada para esta quinta-feira (6).

Ainda nesta semana, o pastor André Valadão deu um show de homofobia ao vivo, e disse durante um culto na filial da Igreja Batista da Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos, que se pudesse "Deus mataria" a população LGBTQIAP+.

As falas do pastor repercutiram negativamente nas redes sociais, principalmente após ele incentivar os fiéis a "ir pra cima" dessas pessoas.

"Aí Deus fala: 'não posso mais, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que não posso, então agora tá com vocês'", afirmou.

