Carol Nakamura está de volta à Globo , e agora como aventureira. Após rejeitar o convite de entrar para A Fazenda 15 , da Record , sob justificativa de querer se dedicar a projetos futuros -- como na atuação -- nessa terça-feria (4) a ex-bailarina do Faustão foi confirmada no elenco do reality de desafios No Limite Amazônia.















Logo em junho, a coluna informou com exclusividade que a emissora de Edir Macedo havia começado a disparar os convites aos nomes que estavam sendo sondados para o elenco da próxima edição do reality, que estreia em setembro. Nakamura era um destes perfis, mas em conversa com os executivos responsáveis, a modelo prontamente recusou o convite.

Na ocasião, ela informou que estava com outros trabalhos como atriz engatilhados, o que inviabilizaria sua passagem pelo confinamento. Ela, inclusive, está no elenco do filme Um Dia Cinco Estrelas, que estreia amanhã (6) nos cinemas.

Carol, então, optou por se aventurar no reality No Limite em uma experiência imersiva à natureza -- vivendo longe da família, sem qualquer confortou ou luxo e cuidados pessoais. A edição de 2023 já foi gravada na Amazônia e será exibida nas terças e quintas, logo após a novela das 9, Terra e Paixão.

A atriz de 40 anos é do Rio de Janeiro e seu primeiro trabalho na Globo foi no Domingão do Faustão, como bailarina em 2005. A modelo ficou na atração até 2016, quando decidiu se dedicar às novelas -- tendo sua estreia em Sol Nascente, onde interpretou Hirô.



Em 2019 fez participação em Bom Sucesso, como Laura. No mesmo ano participou do Superchef Celebridades, do Mais Você, e foi eliminada após disputar a repescagem da competição.



Ainda em 2019 engatou um relacionamento com Guilherme Leonel. Os dois oficializaram a relação em novembro de 2021, em Búzios, litoral do Rio de Janeiro. Carol é mãe do artista plástico Juan Nakamura, de 24 anos.

