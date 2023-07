Plateia animada

Com Patrícia no comando do Encontro, era normal ver as pessoas da plateia bocejando, desanimadas e forçando felicidade em estar ali no programa. Mas o cenário mudou desde segunda-feira, e até mesmo em apresentações de cantores gospel os convidados anônimos se empolgaram e interagiram com as atrações. Os gritos estão até mais intensos nos momentos de diversão.